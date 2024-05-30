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ANIECA アニーカ2WAYブラウス
商品番号 F62510973884
商品名

ANIECA アニーカ2WAYブラウス
ブランド名 アニーカ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年14850円で購入したANIECAの2WAYブラウスです。前後どちらでも前開きで着用できます。タグは外しましたが試着のみの新品になります。ぜひご検討よろしくお願い致します(^^)■デザイン前後2Wayで使用できるブラウスです。フロントには大きめのフリルがありシルバーのジップが甘すぎない印象です◎襟も大き目のデザインで羽織にも使えるポコポコした生地感が特徴的です。後ろはボタンの仕様になっていてこちらを前に着ていただいても◎シンプルになりがちなコーディネートのアクセントになります。■コーディネートトレンドで程よくショート丈なのでワイドパンツはもちろんデニムなど出番の多いボトムにシンプルになりすぎず合わせていただけます。羽織にもつかえるのでタンクトップやキャミソールなどに気軽に羽織れて今からの時期に丁度良いアイテムです。【素材】綿100%【サイズ】FREE【寸法】着丈：約57.5cm身幅：約48cm肩幅：約41cm裾幅：約54.5cm袖丈：約20cm袖口：約21cm天巾：約19.5cm前下がり：約10cm
http://narcologia.ru/goods/ordering495679.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture693341.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis676944.html
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