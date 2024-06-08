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パーリーゲイツ ビックロゴ ポロシャツ
商品番号 J98235815852
商品名

パーリーゲイツ ビックロゴ ポロシャツ
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 1,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーリーゲイツの白色のポロシャツです。胸にパーリーゲイツのビックロゴがあります。ホワイトにネイビーのロゴです。サイズは1でM相当です。何度か着用しましたが、目立つ汚れはないかと思います。多少毛羽立ち、襟元など使用感はあるかと思いますので新品のような綺麗さをお求めの方は御遠慮ください。まだまだお使いになれると思います。
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