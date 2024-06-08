パーリーゲイツ ビックロゴ ポロシャツ

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パーリーゲイツの白色のポロシャツです。胸にパーリーゲイツのビックロゴがあります。ホワイトにネイビーのロゴです。サイズは1でM相当です。何度か着用しましたが、目立つ汚れはないかと思います。多少毛羽立ち、襟元など使用感はあるかと思いますので新品のような綺麗さをお求めの方は御遠慮ください。まだまだお使いになれると思います。