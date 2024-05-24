B393アーバン長袖ブラウス花柄総柄レースフリルブラック黒コットン綿クルーネック

◇商品説明・URBANRESEARCHのスタンドネックブラウスです。・大人の女性にぴったりな上品な透け感があります。・ジャストなサイズ感なので羽織りに迷うことがありません。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈40/47/51.5/57◇素材感・状態透け感、張りのあるコットン、ナイロン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーブラック黒無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-393-221216



2023年最新】アーバンリサーチレディース長袖/七分袖シャツ/ブラウスの ...



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