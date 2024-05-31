coach ラフィア素材ショルダー　美品

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商品詳細
縦13横28奥行き４肩掛け可能涼しげな雰囲気と、フォーマルな雰囲気を併せ持つデザインです。使用は２度ほどで、とてもきれいです。ラフィアは、天然素材のため、天然による汚れは、多少ありますが、それは購入の時からです。お写真にてご確認ください^_^
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