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coach ラフィア素材ショルダー　美品
商品番号 H91858928726
商品名

coach ラフィア素材ショルダー　美品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦13横28奥行き４肩掛け可能涼しげな雰囲気と、フォーマルな雰囲気を併せ持つデザインです。使用は２度ほどで、とてもきれいです。ラフィアは、天然素材のため、天然による汚れは、多少ありますが、それは購入の時からです。お写真にてご確認ください^_^
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