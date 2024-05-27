三味線　糸巻き　天然素材

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種類···三味線アクセサリー・パーツ···糸巻き以前から自宅にありました。何か分からず放置していたのですが、とても良く似ている物がメルカリ内にあり、三味線の糸巻きだと判明したので出品しました。このまま紙に包まれて保管されていたので箱等はありません。キズ等は無いと思います。写真にて確認お願い致します。写真7.8枚目は、魚眼レンズで撮影しています。質感が判ればと‥詳しいことは全く分かりません。ご了承下さい。御理解頂ける方希望します。お値下げはご遠慮下さい。コンビニ払いの場合は、予定日をお知らせ下さい。