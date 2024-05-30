アンテプリマ ☆ ワイヤーバッグ スタンダード ミニ ハンドバッグ ピンク

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商品詳細
・ピンクカラーに光加減でほのかに煌めくオーロラカラーが綺麗なスタンダードミニハンドバッグ/ワイヤーバッグです。・ブランド ANTEPRIMA・素材 PVC・カラー ピンク（画像参照）・付属品 無し・サイズ縦幅 約19.0cm（中央部）横幅 約22.5cm（底面）マチ 約2.0cmハンドル高さ 約10.5cm ・商品コンディションハンドルのリングチャームに細かなスレ、線状のスレがあります。（画像参照）その他使用感はありますが、目立ったダメージのないまだまだご愛用いただけるコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
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