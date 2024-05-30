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アンテプリマ ☆ ワイヤーバッグ スタンダード ミニ ハンドバッグ ピンク
商品番号 T26039067883
商品名

アンテプリマ ☆ ワイヤーバッグ スタンダード ミニ ハンドバッグ ピンク
ブランド名 アンテプリマワイヤーバッグ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ピンクカラーに光加減でほのかに煌めくオーロラカラーが綺麗なスタンダードミニハンドバッグ/ワイヤーバッグです。・ブランド　ANTEPRIMA・素材　PVC・カラー　ピンク（画像参照）・付属品　無し・サイズ縦幅　約19.0cm（中央部）横幅　約22.5cm（底面）マチ　約2.0cmハンドル高さ　約10.5cm　・商品コンディションハンドルのリングチャームに細かなスレ、線状のスレがあります。（画像参照）その他使用感はありますが、目立ったダメージのないまだまだご愛用いただけるコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral843932.html
http://narcologia.ru/goods/perforce579165.html
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