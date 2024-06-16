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ティファニー　ネックレス　ペンダント　ティアーズドロップ　希少品
商品番号 N23106409087
商品名

ティファニー　ネックレス　ペンダント　ティアーズドロップ　希少品
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバーアメリカにて購入。使用回数少ないすので美品です。大切に使って頂ける方に、セカンドオーナーになって頂きたいです。すり替え防止のた為、返品出来ませんので御了承願います。
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