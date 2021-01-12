THE NORTH FACE】ボアジャケット ビンテージ US規格 レディース ...

❣️フォロワー様割あります❣️詳しくはプロフィールご参照ください⭐️オーバーサイズですので男女問わずユニセックスとしてお使い下さい。⭐️状態使用感はありますが、そこがヴィンテージの良い味になっております。ジップもとても滑らかに動きますので、まだまだ長く使用できます。⭐️サイズ表記タグ：レディースM（US規格表記）⭐️採寸裄丈:81cm身幅:49cm肩幅:41cm着丈:61cm※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。⭐️全品ホームクリーニング済みです。⭐️検品について商品一点一点を丁寧に検品しております。傷や汚れがある場合は商品説明や写真にてお知らせ致します。⭐️梱包について少しでも安くお手元に届いて欲しいという思いから簡易的に梱包しておりますが、配送途中で商品が水に濡れてしまうことがないよう注意はしております。また、圧縮袋に入れて発送する場合もありますのでご了承ください。⭐️交渉中でも、他の方が購入された場合は購入者優先とさせていただきます。早い者勝ちです。管理番号 TR009カラー···ブラウン柄・デザイン···刺繍素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬



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