【希少、美品】フェンディ　モコモコ　ハンドバッグ　フワフワ　レディース

即購入OK！★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【ブランド】FENDI(フェンディ)【商品】ハンドバッグモコモコ もこもこ フワフワ ふわふわ 希少 レア アクセサリーポーチ 小物入れ 手提げ 手持ち【色】ブラック 黒【サイズ】縦:約18cm横:約30cm幅:約4cmハンドル長さ:約7cm【状態】目立った傷や汚れなし特に目立った傷や汚れはございません。安心してお使いください。中古品ということをご理解ください。【配送方法】ビニール袋に入れて防水し、その上から緩衝材で包み、最短で即日、遅くても翌々日にはメルカリ便で発送致します。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済み商品★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★早めの発送を心がけておりますので、よろしくお願いします‼︎他のバッグはこちらから♪#コジマのバッグ



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