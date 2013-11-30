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即日発送 Stella McCartneyチェーンブラックショルダーバッグ
商品番号 N31231511843
商品名

即日発送 Stella McCartneyチェーンブラックショルダーバッグ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入可能です。ご購入いただいてから24時間以内の発送を心がけております。♡早い者勝ちの商品になります！♡即購入OKです！♡新品未使用(検品\u0026撮影のため開封する場合もあります)STELLAMcCARTNEY　ステラマッカートニー　ファラベラ　2way　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　肩掛け可能　斜め掛け可能　シルバー金具　チェーン　エコレザー　ブラッ　レディース　美品　保存袋付き○サイズタテ18cmヨコ20cmマチ6cmショルダー100cmハンドル25cm※平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください着画はお断りいたします。〇カラー黒○素材エコレザー※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内★✅即購入OK︎ご了承いただけましたらご購入お願い致します。
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