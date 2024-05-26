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ヴィンテージ プリントTシャツ レディース
商品番号 P23524499043
商品名

ヴィンテージ プリントTシャツ レディース
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入した、ヴィンテージTシャツです。当方は試着のみで、系統の変化により着用しないままクローゼットにて保管しておりました。プリントのデザインが可愛らしいのと、淡いパープルのボディに発色の良いグリーンの襟と袖のラインがアクセントになっているところが気に入っていました。割とどんなスタイルにも合わせやすくておすすめです。夏のプリントTシャツを探されている方、いかがでしょうか。
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