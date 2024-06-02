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- 23区 ストレッチニット 半袖 M 新品
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商品詳細
2023年購入。新品未使用。定価2万弱。ライトグリーンとホワイトのボーダーです。さらっとしたニットなので汗ばむ季節に快適です。購入時に試着のみ。洗濯タグにスタンプあり。突然取り下げる事があります。圧縮して発送します。#23区#自由区#icb#オンワード#ベーシック#UNFILO#組曲他にも出品しております。カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···クルーネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/browse361791.html
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