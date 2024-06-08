70s USA製 カレッジ フットボール Tシャツ HANES BEAMSBOY

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70'scollegiatepacificmadeinUSA珍しいエメラルドグリーンのボディ画像の通り、状態も良いですコットン100%袖裾シングルステッチ丸胴肩幅約45.5cm身幅約44cm後着丈約70cm誤差はご了承下さいホームクリーニング済みですので、到着して直ぐに気持ちよくお使い頂けますヴィンテージ・中古にご理解下さい分からない事や気になる事などがありましたら、必ず購入前にコメントから確認をお願いします※こちらはお値下げ不可のお品です※シングルステッチchampionチャンピオンリバースウィーブ70年代70s80年代80s90年代90smadeinusaアメリカ製USA製vintageビンテージヴィンテージoldオールド初期TM表記US企画デッドストックオールドアウトドアUSARMY染込みTOYSMcCOYトイズマッコイボーダーWAREHOUSEウエアハウス開襟シャツボーリングシャツアロハシャツハワイアンシャツキューバシャツレーヨンシャツリゾートシャツvintageヴィンテージビンテージ東洋エンタープライズsunsurfサンサーフdrybonesドライボーンズtherealmccoysザリアルマッコイズマッコイズbootleggersreunionブートレガーズリユニオンgradhandグラッドハンドTROPHYCLOTHINGトロフィークロージングdenimeドゥニームcushmanクッシュマンtheflatheadフラットヘッドアメ車VANSONバンソンlanglitzleatherラングリッツレザーlewisleatherルイスレザーアメリカンharleydavidsonハーレーダビッドソンレプリカ半袖刺繍シャツアメカジedrothエドロスratfinkラットフィンクドクターマーチンエンジニアブーツ50年代50s60年代60smadeinusaREDWINGレッドウィングwescoウエスコwhitesホワイツchippewaチペワdannerダナーlevisリーバイス501xx506xx