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Yamaha RX5 (1986) digital rhythm programmer

[YAMAHARX5]器材整理のため出品します。●メーカーWebページ： https://jp.yamaha.com/products/music_production/rhythm_programmers/rx5/index.html●商品の外装状態：（写真にて確認願います） ー 液晶画面は年式並に明るさが経年劣化していますが、 表示に関しては操作に困るような事はありません。 ー ツマミ・ノブ・ボタン等の欠品はありません。 スムーズに動きます。 － 小さなキズなどが何か所か見受けられます。 写真で確認願います。 ー すべての部位を確認したわけではないので 見落とし・チェックミスがあった際はご容赦ください。●出品物は以下の通り：（ACアダプタは含まれません） ー RX5本体●取扱説明書等はYAMAHAのWebサイトからダウンロード可能です。 https://jp.yamaha.com/products/contents/music_production/downloads/manuals/index.html?l=ja\u0026c=music_production\u0026k=RX5●動作確認：（以下の簡単な動作チェックを行いました） ー 出音確認はヘッドフォンにて行いました。 ー 出音：正常に行われています。 ー 画面表示：正常に行われています。 （液晶表示の画像で確認ください） ー MIDIの入出力については確認していません。 ー すべての操作を確認したわけではないので チェックミスがあった際はご容赦ください。------------------------------------------------------------------------------●すべての確認を行っていませんので、 抜け・漏れがある可能性があります。●通常使用にはほぼ問題はないと考えていますが、 それを保証するものではありません。●写真や本説明で不明な点があれば遠慮なくお問い合わせください。●本品はかなり年代物の中古品です。 ご理解いただける方のご購入をお願いします。●神経質な方はご購入をお控えください。●すり替え防止のため、申し訳ありませんが返品は承れません。