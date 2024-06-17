2way ボレロ風 ボリューム袖 ブラウス

Chicoにて昨年購入したブラウスです。胸元がとても可愛らしいデザインのお品物です。購入したものの着用機会がなかったためお譲りします。クロップド丈トップスアニマル柄フレンチガーリーChiconiceclaupepineSNIDELtreatürself



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