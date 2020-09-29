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theory セオリー　半袖　カットソー　Tシャツ　黒　新品未使用　タグ付き
商品番号 S38380526868
商品名

theory セオリー　半袖　カットソー　Tシャツ　黒　新品未使用　タグ付き
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

theoryセオリーレディース　半袖　カットソー　Tシャツ黒　ブラック新品未使用　タグ付きサイズ：4着丈：58cm身幅：38cm日本製Uネックアウトレットで購入したので、品質タグの端が少しカットされています（画像あり）ご了承ください。綿95%ポリウレタン5%他にもセオリーのカットソーを出品しておりますので、おまとめ買いの際はお声かけください！新品未使用ですが、素人の自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。お値引きはご遠慮くださいm(__)mペット、タバコ無しカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地
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