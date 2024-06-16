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【美品】IENAストライプフラワーノースリーブシャツブラウス
商品番号 R43353562692
商品名

【美品】IENAストライプフラワーノースリーブシャツブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：フリーカラー:ナチュラル定価：13200円着用回数5-6回程度です。服の好みが変わり、着用しないため出品いたします。ホームクリーニング済みです。※自宅保管のため、多少の見落としや発送時につくシワ等にご理解いただける方へ※お値下げ不可となります‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ストライプと花柄を掛け合わせたフェミニンなブラウス。色味をベーシックにし、IENAらしく繊細でクリーンな生地に仕立てました。ハリ感のある肉厚な素材に柄を乗せて、平面的なテキスタイルも立体的な表情に。肩が少し隠れるアームホールによってラインが出すぎず、程よいルーズシルエットを楽しめます。ご自宅で手洗い可能なのも嬉しいポイント。デニムやチノ素材、リネンなどのカジュアルボトムと重ねて、程よい甘さとトレンド感をプラスして。袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春
http://narcologia.ru/goods/competitive774181.html
http://narcologia.ru/goods/perforce911165.html
http://narcologia.ru/goods/browse259691.html
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