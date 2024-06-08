ICB スキッパー　ブラウス　半袖　シャツ　リターン袖　S M 黒　紺

ICBスキッパー 半袖シャツ ブラウス です。Sサイズですが、少し大きめなので、Mサイズのカテゴリーに出品しています。身幅56㎝（袖の付け根測定）着丈61㎝。若干の誤差はご了承下さい。お色は前身頃が黒、後身頃が紺です。サラッとした生地です。リターン袖です。襟元にグログランリボンがチラッと見えて素敵なお品です。たたんで発送予定です。たたみシワなどご了承願います。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···その他季節感···春、夏、秋#オンワード#アイシービー#オフィス#スキッパー#フォーマル#ドルマン#半袖



2023年最新】黒 ブラウス 半袖の人気アイテム - メルカリ



スキッパーシャツ 3XL。オフィスカジュアルにも最適。タックデザイン。ブラウス。七分袖。vネック。レディース。スキッパーブラウス。トップス。プライベート。5サイズ展開。サステナブル。miniministore



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