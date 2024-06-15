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MARY QUANT ショルダーバッグ
商品番号 C10793935734
商品名

MARY QUANT ショルダーバッグ
ブランド名 マリークワント
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前こちらでお譲りして頂いた物なのですが、系統が変わった為出品致します。新品未使用の状態で購入し、2回使用しました。3枚目に小さな凹みがあります。使用する際あまり目立たないと思います。4枚目の紐に擦れがありますが、肩にかける際内側になるのであまり気にならないと思います。小さなストラップは一度も使用しておりません。神経質な方はご購入を御遠慮下さい。希少品ですが、いいねが増えてきたら少しずつ値下げも検討中です。MARYQUANTマリクワポシェットショルダーバッグハンドバッグ希少
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