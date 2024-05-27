＊イビザ ibiza／美品 ショルダーバッグ

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イビザibizaショルダーバッグポケットがいっぱいで使いやすいです傷付きにくいシボ革に素敵なネービーカラードット大好きで購入しました❗️縦：約20横：約29マチ：約9ショルダー：約115調節可 幅2中心 ファスナー両脇 スナップ収納背面 ファスナー金具に少しクスミ有りますが他は綺麗です