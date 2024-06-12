PELLICO ペリーコ 巾着 バッグ ハンドバッグ レア

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商品詳細
☆ブランドPELLICOペリーコ☆カラーブラウン☆サイズ縦17cm横45cmマチ15cm持ち手47cm☆素材レザー☆付属品☆説明ペリーコの巾着バッグです。少し浅めですが、物は沢山入ります。かぼちゃのような形と色が可愛いです。通年使える素材となってます。オンラインで購入しました。特に目立つ傷汚れ等ありませんが、素人保管のため気にされない方のみお願い致します。-----------------------★まとめて割2点以上購入の場合、合計から5%引きします
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