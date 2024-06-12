orcival オーシバル キルティングジャケット サイズ1 ネイビー

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★即購入可能！購入希望のコメントは不要です★☆ブランドorcivalオーシバル☆商品名キルティングジャケット☆サイズ 1M着丈 62身幅 60袖丈 53肩幅 42全てcmです。平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m☆商品の状態多少の使用感はありますが、まだお使いいただけるお品です。◎内側キズあります。(写真11枚目ご確認ください)◎中古品という事をご理解頂ける方ご購入お願いいたします。☆カラーネイビー❁⃘購入前にプロフをご確認ください❁⃘フォロー＆まとめ割引できます。私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください。レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください。#ORU#5-9-25