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肌触りが優しく暖かいです。サイズ大体105cm素材の表記がありまん。確かではありませんが手触りからウールかと思います。2回程使用した中古品である事をご了承の上ご購入お願いします。クリーニングは済んでいます。