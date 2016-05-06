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花柄　風呂敷
商品番号 C34924560263
商品名

花柄　風呂敷
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 7,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌触りが優しく暖かいです。サイズ大体105cm素材の表記がありまん。確かではありませんが手触りからウールかと思います。2回程使用した中古品である事をご了承の上ご購入お願いします。クリーニングは済んでいます。
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