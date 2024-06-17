ANNA SUI　アナスイ　ショルダーバッグ　エナメル　アルファベット　型押し

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商品詳細
アナスイの2wayショルダーバッグになります。ショルダー紐、チャーム付属してます。チャームも取り外し可能です。紐を外せばハンドバッグにもなるので便利かなと思います♪頂き物でしたが、なかなか使用機会がないので綺麗なうちに出品いたします(*˘︶˘人)☆数回使用のみで保管していました。ツヤツヤで素敵なバッグになります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾内布もすっごく可愛いです！美品だとは思いますが、細かいところまでお気になさる方はご遠慮くださいませ。●軽く折り畳んで袋でメルカリ発送いたします。●迅速に発送対応させて頂きます！エナメル バッグ ハンドバッグブランドバッグ 2way アルファベット型押し ロゴ 美品 ちょうちょ 蝶々バタフライ 花柄 小花柄素材...エナメル
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