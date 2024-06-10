maillot マイヨ ワイドストライプラグランシャツ

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＊他サイトでも出品しておりますので、急遽取り消す場合がございます＊＊先にご購入頂いた方を優先させて頂きますのでご了承ください＊maillotマイヨワイドストライプラグランシャツ#17太幅のコットンストライプ地を使用程よい厚さでハリ感のある生地感で通年通して着用して頂けます。やや小ぶりなレギュラーカラー、チンストラップ付き。身幅にややゆとりがあり、リラックスしたフィット感で着用して頂けます。厚いシェルボタンなど、ディテールにこだわったデザイン。バックサイドはギャザープリーツが入っており、体に沿うような立体的なシルエットに仕上がっています。素人寸法ですが平置きで 着丈７１センチ 身幅５５センチ(脇の下で計測) 袖丈５１センチ 肩幅ラグラン袖（平置き状態で採寸しております。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。） 袖丈は脇下～袖先までの長さを記載しています。サイズ表記 ２ コットン１００％ 目立った汚れ等無く、まだまだ着て頂けます着用画像は同じものを使用した参考画像です。平置きの画像は実物です。着用回数は、はっきりわかりません。分かるものは表記させて頂きます。コーディネートに使用している物の中には、他出品物が含まれている場合があります。よろしければご覧下さいレターパックやクリックポストでの発送の場合、コンパクトに折りたたんでの発送になります。即購入OKです。