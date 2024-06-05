ポールスミス シャツ ブラウス 開襟 アロハ Paul Smith Pink

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ご来店ありがとうございます。お値引きのご相談は、フォローからお願いいたします。レディースファッションを中心に出品。全商品を見る→#sweet_heart【商品説明】残暑厳しい今日この頃、パーカーのインナーになど色々まだまだ使えます。【表記サイズ】40【実寸サイズ】着丈約59cm身幅約43cm袖丈約3cm（多少の誤差はご了承お願い致します）【商品の状態】☆☆☆※照明や設定により画像の色と実際の色が多少異なる場合がございます。袖丈...半袖柄・デザイン...その他季節感...春、夏、秋◆ご購入後の返品・交換も致しかねます。是非とも今一度のご確認よろしくお願いいたします。◆発送はメルカリ便を予定しております。できるだけコンパクトに発送致しますので、気になる方は事前にお知らせください。◆ブランドPaulSmithPinkSweetHeart