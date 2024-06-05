Banner Barrett バナーバレット(38)ノースリーブフリルブラウス

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BannerBarrettバナーバレット(38)ノースリーブフリルブラウス【ID】b-111※必ずプロフィールを読んでください※ご覧いただきありがとうございます☻【ブランド】・・・バナーバレット【カラー】・・・ホワイト、グレー、ブラック系ボーダー柄、フリル付き＊写真にてご確認ください。色は写りの具合などで多少の違いがあるかもしれません。ご了承ください。【サイズ】・・・38と表記されています。＊写真の1番最後に「平置きの採寸の一覧表」が記載されていますのでそちらもご確認ください。【商品説明】ホワイトにグレーとブラックのボーダー柄、フリル付きノースリーブブラウスです。目立った汚れ、傷、破れなどはございませんがused品であることをご了承のうえ、ご購入をお願いします。★使用感が気になる方は購入をお控えください。★着用トルソーはレディース9号サイズです。参考にされてください。★小物類は商品には付属致しません。★梱包、発送の際にたたみじわが出来ることがあります。ご了承ください。------------------------------------------【ご案内】当方ではレディース、メンズ、カジュアル1点物古着used品未使用品を出品しています♬トップス・パンツ・スカート・アウターTシャツ・ニット・カーディガンメンズ・レディース・ユニセックスヴィンテージ・vintage・Y2K小さいサイズ～大きいサイズ などなど---------------------------------------【注意事項】＊ご購入の際はused品である事をしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。気になる方はご購入をお控えください。＊確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。＊光の採光具合やスマホの機種により多少の色味が変わる場合もございます。ご理解よろしくお願い致します。＊採寸には多少の誤差が出ることもあります。また、ウエストは2倍表記で記載させていただいております。＊秋冬物に関しましては圧縮袋で梱包する物もございます。最後までご覧いただきありがとうございました。