タグ付新品❣️SANANDOオーバーシャツブラウス★全面お花刺繍 綿100 M〜L

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♡数ある中よりご覧頂き有難うございます^_^❣️⚠️お手数ですがプロフをご一読願います。⚠️又ご購入の際は、①購入前にコメント→②こちらからの返信をお待ち下さい。（主にトラブル回避と商品再度検品の為）❤︎その他の商品も併せてご覧下さいませ。❤︎販売中のみ表示で更に見やすくなります^^❣️⬇️#トコリン服飾 ←ここをポチッと！#トコリン商品一覧⭐️爽やかで可愛いシャツブラウスをご案内します^_^全面お花柄（刺繍です）ですが、ホワイト、ベージュ、ブラックのベーシックな色合わせなので悪目立ちや幼稚にならず大人可愛くお召し頂けるかと思います。お散歩時の日除けにちょっとそこまでのお出かけにいかがですか？又ポケットがあるので何かと便利です。タグにはM〜L体型の人に、、と書かれていますが、ゆったりサイズなのでフリーとお考え頂いても宜しいかと思います（個人的見解）⚠️畳みシワございます。⚠️折り畳んで発送する事をご了承下さい。⬇️以下、商品詳細とお願い⬇️ ↓【商品詳細】単位＝cm誤差はご了承願います。◯素材 ベース/綿100刺繍部分/レーヨン100%◯カラー ホワイト地にブラックとベージュのお花刺繍◯サイズ M〜Lゆったりサイズのデザイン◯仕様 前開き ボタン7個 ポケット2◯ブランド SANANDO◯定価 9,800円+税【お願い】ご購入の際はまずコメントの上、こちらからの返信をお待ち願います（主に商品最終確認の為）⚠️特に次の方は、トラブル回避の為「必ず」そのようにお願いします‼️ ◯お取引が初めて ◯悪い評価が複数ある ◯プロフに自己紹介の記載無し ◯販売出品共に毎回無言評価 お手数ですが宜しくお願いします‼️❤️説明文に記載の無い不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。最後までお読み頂き有難うございました。#SANANDO#羽織り#シャツブラウス#オーバーサイズゆったりサイズ#フリーサイズ日除け冷房対策日焼け防止総柄刺繍素材···コットン柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋#トコリン商品一覧テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖4999