クロシェ　半袖Tシャツ

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クロシェ半袖Tシャツ丈短め新品未使用試着のみフリーサイズ色 カーキ着丈50身幅43.5肩幅39裾幅43袖丈16.5定価5390円すごく気に入り、丈が短めのTシャツが欲しくて購入したのですが、身長165cmの私には少し短かく感じたので、出品します。どなたか、着ていただける方に、よろしくお願いします。袖丈···半袖柄・デザイン···無地