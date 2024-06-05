【GOODROCKSPEED】ミッキーTシャツ　Loungedress別注

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汚れ、ダメージなどはありません。中古品になることをご理解ください。サイズ M商品説明GOODROCKSPEEDとの別注商品になります。アメリカの人気映画「JAWS」プリントが印象的です。メンズライクな度詰め天竺のボディにプリントすることでヴィンテージ感を出したデザインになっています。昔懐かしいレトロムービーのプリントはまるで海外のスーベニアTシャツのような雰囲気。着るだけでレトロなスタイリングが完成するおススメの一枚です。SMのサイズ展開なので、小さめで女性らしさを出しても、大きめでルーズなスタイリングをしても◎。その日の雰囲気に合わせてコーディネートできる万能アイテムになっています。IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANE