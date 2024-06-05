Sovダブルスタンダード ノースリーブの上にケープがついてるようなこったデザインになってます！何パターンも着方できるので楽しめると思います。色 ブラックサイズ 36素材 表地・裏地 ポリエステル100%新品未使用ですが、素人の自宅保管をご理解いただける方よろしくお願いいたします！



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