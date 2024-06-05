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Sov トップス
商品番号 K84176563854
商品名

Sov トップス
ブランド名 ダブルスタンダードクロージング
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Sovダブルスタンダード　ノースリーブの上にケープがついてるようなこったデザインになってます！何パターンも着方できるので楽しめると思います。色　ブラックサイズ　36素材　表地・裏地　ポリエステル100%新品未使用ですが、素人の自宅保管をご理解いただける方よろしくお願いいたします！
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