- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- ダーリッチ Darich DDロゴエンブロイダリーTシャツ 今期 新作 2023
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
●ブランド#Darich#ダーリッチ●商品名ダーリッチDarichDDロゴエンブロイダリーTシャツ#Tシャツ●カラー#ブラック●状態新品未使用●参考定価5,500円●商品説明Darichらしさ溢れるぷっくり刺繍が可愛いロゴTシャツ♪オリジナルのグラフィックをフロントに施した、一目でかわいいぷっくり刺繍が特徴的なデザイン♪しっかりとした肉感のカット素材を使用しているので、透け感が気になりにくく着心地に優れているのが嬉しいポイントです！シルエットを拾いすぎない絶妙なサイズ感なので、ワードローブに一枚はおさえておきたい必需アイテムとなっております♪●サイズ(cm)：着丈56cm｜身幅48cm｜肩幅37cm｜前下がり7cm｜袖丈20cm｜袖幅20cm｜裾幅46cm●素材：綿 95%ポリウレタン 5%●シーズン：2023年春夏⚠︎ブランドタグ、選択タグございません。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します^^柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/displease360431.html
http://narcologia.ru/goods/mythic477535.html
http://narcologia.ru/goods/troupe971211.html
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ – Darich (ダーリッチ)
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DRエンブロイダリーTシャツ
http://narcologia.ru/goods/displease360431.html
http://narcologia.ru/goods/mythic477535.html
http://narcologia.ru/goods/troupe971211.html
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DDロゴエンブロイダリーTシャツ – Darich (ダーリッチ)
DDロゴエンブロイダリーTシャツ
DRエンブロイダリーTシャツ