ブラデリスニューヨーク　ブラキャミ　白黒セット　M

黒は一度着用しましたが、白は未着用です。届いてすぐにホームクリーニングをしたのでタグはありません。あくまでusedとしてご理解頂ける方よろしくお願いします。小さくたたんで簡易包装で発送します。申し訳ありませんが、返品はお断りさせていただきます。柄・デザイン···無地



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