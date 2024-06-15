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ブラデリスニューヨーク　ブラキャミ　白黒セット　M
商品番号 C65366249360
商品名

ブラデリスニューヨーク　ブラキャミ　白黒セット　M
ブランド名 ブラデリスニューヨーク
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒は一度着用しましたが、白は未着用です。届いてすぐにホームクリーニングをしたのでタグはありません。あくまでusedとしてご理解頂ける方よろしくお願いします。小さくたたんで簡易包装で発送します。申し訳ありませんが、返品はお断りさせていただきます。柄・デザイン···無地
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