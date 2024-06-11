Christian Dior ハニカム柄 ハンドバッグ PVC レディース

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管理番号:M47▽詳細ChristianDiorクリスチャンディオールハンドバッグトートバッグハニカム柄ロゴ金具ヴィンテージPVCレザーブラウンベージュ▽付属品なし▽サイズ(約cm)縦:21横:31マチ:8ハンドル高:9.5▽購入元:質屋・古物市場・買取信頼できる所から購入し自社でも再度鑑定士しています。▽状態ランク:B角スレが少々、カビのような匂いが少々ございます。ヴィンテージ・中古品にご理解がある方のみ購入お願いいたします。詳細SS：新品と同等S：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品A：若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品B：多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品D：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品E：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。