ポケモンカード VSTAR ユニバース 1BOX シュリンク付き

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ご覧頂きありがとうございます。こちらはポケモンカードVSTARユニバース1BOXシュリンク付きの完全未開封品になります。値下げ及びすり替え防止の為、返品は致しません。即購入大歓迎です。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/Persia153588.html
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