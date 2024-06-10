エルメス カレ90 新品　未使用　スカーフ

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エルメス未使用品スカーフ●サイズ90cm✖️4辺カラー···レッド新品、未使用品です。海外のお土産で頂きましたが、使う機会がない為。箱はないですが、きちんと本物か確認はしています。綺麗なワインレッドの赤です。個人的な意見ですが。神経質な方はご遠慮ください:;(∩´﹏`∩);:●箱無し。●タグ無し宜しくお願い致します∩^ω^∩人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)柄・デザイン···その他