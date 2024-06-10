【美品】ルイヴィトン モノグラム エピ ポルトフォイユ マリーローズ ピモン

管理番号0135180000815数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます！誠心誠意対応いたしますので質問はご遠慮なくコメント欄にどうぞ！※大幅値下げは対応致し兼ねますのでご了承ください。コメント無し即購入も大歓迎です。※当方の商品は全て東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人鑑定済みの正規品です。万が一偽物だった場合は返金対応いたしますので、安心してご購入下さい。（詳しくはプロフィール欄をご参照ください）○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンモノグラム エピ ポルトフォイユ マリーローズ 長財布 金具 オレンジ ピモン○型番M60509○シリアルナンバー MI4113○付属品本体保存袋○サイズＷ20Ｈ12.5Ｄ2.5○状態状態は写真でご確認ください。中古品のため写真に映らない細かいスレやキズがある場合がございます。イニシャル消し後がございますが、中古品にしては状態が良く相場よりも少しお安めの価格設定にしておりますので、そちらが気にならない方であればかなりお得な商品となっております♪○カラーピモンオレンジブラウン○素材エピレザーモノグラムキャンバスPVC○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。遅れる場合はコメントにてご連絡差し上げます。○その他値引き交渉される場合は金額も一緒にご提示ください。尚、常識外れな値引き額や悪質なコメントの方はブロックさせていただきます。値引きに関しては最大限寄り添って対応しておりますが難しい場合もございますのでそちらはご了承ください。中古品を扱っているため、元の商品のデザインや形状が全て把握できかねますので、予めご了承下さい。神経質な方や完璧を求める方、細かな事が気になる方は、ご購入をお控えください。他にもバッグや衣類、財布や小物など沢山出品しております。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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