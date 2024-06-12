ディスコート(Discoat)レジ袋風のバッグになりますカラー:ブラウン系アニマル(豹柄)お色は、ベージュとブラウンの間ぐらいだと思います。柔らかく使いやすいです。サイズ···A4サイズ収納可【平置き寸法、素人寸法です】縦約35~36cm程横約45~46cm程マチ約11~12cm程購入後、一度軽めに使用してますがその後は天日干しし、保管しておりました。使用時、食品類は一切入れてないので、中の状態も全然汚れておりませんが、素人目なので、見落とし等があるかもしれません。過度に状態を気にされる方や神経質な方のお求めはお控えください。トラブルの元になります。また、ご購入後のキャンセルやご返品、特にクレームはお断りしておりますので、熟慮の上でお求めください。発送は、できるだけコンパクトに折り畳んでの発送を予定してます。



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