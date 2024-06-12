トリーバーチ　財布　ウォレットバッグ　エマーソン　チェーン　ウォレット

TORYBURCHトリーバーチEMERSONCHAINWALLETトリーバーチのウォレットバッグです。2年前程にハワイで赤と黒を購入しました。赤は使わなかったのでお譲りします。ショルダーストラップは取り外しが可能でシュチュエーションに合わせて使いやすいです。お財布としての機能をしっかり備えていてちょうど良い大きさなのでこれ一つでお出掛けできます！前後8つずつカード入れれます。幅19.5高さ12 マチ4.5 ストラップ119㎝自宅保管になりますのでご了承お願いします。ご不明な点がございましたら購入前にお願いします。カラー···レッド系柄・デザイン···無地財布形···長財布



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