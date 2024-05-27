LOISIR：ロワジール、アウター

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LOISIR レディース アウターロワジール●サイズ：Lサイズ●素材：綿、アクリル●状態：目立った汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。またはご質問下さい。