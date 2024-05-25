【再値下げ】【新品未使用】ロートレアモン　フレアーカットソー《洗濯機で洗える》

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【デザインポイント】ランダムストライプと無地展開のブラウス見えカットソー。落ち感のあるシルキーなカットソーなので、ブラウスの様な見た目できれい目に着て頂けます。フロントからバックにかけてフレアーを出し、前後差もつけて、シルエットをきれいに見せています。肩や袖はコンパクトめに仕上げているので、ジャケットやカーディガンのインナーにもぴったりです。肩にはタックを入れてデザイン性を持たせ、一枚で着ても着映えするアイテムです。【サイズ感・パターンの特徴】肩に大きくタックを取って、ドレープを出しています。【素材の特徴】ブラウス見えするカットソー素材で、伸縮性があり楽に着て頂けます。シワにもなりにくいイージーケアアイテムです。----------------------------------洗濯方法家庭洗濯：液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる。自然乾燥：日蔭の吊り干しがよい。アイロン：底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる。ドライクリーニング：石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。【定価】11,000円9号:着丈65cm肩幅56cmBC丈63cm裾幅75cmライトグレー：ポリエステル100%カラー···グレー季節感···夏