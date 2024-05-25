NARACAMICIE ナラカミーチェ　フリル　ストライプ　ブラウス　シャツ

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ナラカミーチェのフリルブラウスです。ナラカミーチェらしいフリルにメタリックなストライプでゴージャスな白シャツです＾＾ストレッチの効いた少しシャカシャカっとした素材です。サイズI9号くらいをお召しの方に。目立った傷や汚れは見当たらず、比較的綺麗かと思いますが、used•素人検品になりますので、ご理解頂ける方にお譲りできましたら嬉しいです。ナラカミーチェNARACAMICIEブラウスストライプフリルシャツ