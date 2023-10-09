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- シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI ちりめん ブラウス トップス 未使用
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商品詳細
▪️サイズ・身幅：約51.5cm・身丈：約72.5cm・着丈：約67cm・肩幅：約35cm・裾丈：15.5cm\u2028▪️素材：ポリエステル100%▪️色：ターコイズグリーン・ベージュ▪️袖丈：半袖▪️柄・デザイン：花柄▪️日本製透かし模様の生地(写真13)縮緬はシワになりにくくかさばらないので、暖かい地域(海外)への旅行に最適未使用試着のみ専門店で購入しましたが着ることなくタンスにしまっていました衣類洗剤で洗濯済OPP袋に入れ匿名配送させていただきます他にも詩仙堂の商品を出品しています
http://narcologia.ru/goods/message320727.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox908039.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic981912.html
シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA ちりめん プリント ブラウス ピンク 和柄 トップス 縮緬 レディース
シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA ちりめん プリント ブラウス 総柄 エメラルド系 トップス 縮緬 レディース
シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA ちりめん ブラウス 絽縮緬 和柄 桜 グリーン系 ブラック 黒 トップス レディース
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美品 シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA 風プリント ちりめん 縮緬 カットソー トップス ブラウス 半袖 白 ホワイト グレージュ レディース/7
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シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA ちりめん ブラウス ドット プリント 黒 ブラック ベージュ 長袖 トップス 縮緬 レディース
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美品 シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI TAMURA ちりめん ブラウス
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