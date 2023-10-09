シセンドウ 詩仙堂 HITOSHI ちりめん ブラウス トップス　未使用

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▪️サイズ・身幅：約51.5cm・身丈：約72.5cm・着丈：約67cm・肩幅：約35cm・裾丈：15.5cm\u2028▪️素材：ポリエステル100%▪️色：ターコイズグリーン・ベージュ▪️袖丈：半袖▪️柄・デザイン：花柄▪️日本製透かし模様の生地(写真13)縮緬はシワになりにくくかさばらないので、暖かい地域(海外)への旅行に最適未使用試着のみ専門店で購入しましたが着ることなくタンスにしまっていました衣類洗剤で洗濯済OPP袋に入れ匿名配送させていただきます他にも詩仙堂の商品を出品しています