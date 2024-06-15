ウィットナー Wittner 共鳴箱つき音叉【924440RA】A=440

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ウィットナーWittner共鳴箱つき音叉-TuningFork-【924440RA】ハンマー付き（A=440Hz）メーカー希望価格14,850円（税込）使用頻度が少なく、全体的に綺麗な商品ですが、小傷などはご容赦ください。動作に問題ありません。複数台出品しましたが、最後の出品になります。これまで見た中で最も良い木目のトップ板を持つ個体です。（共鳴箱のトップ板の木目の密度が高い個体です。）丁寧に梱包の上、発送いたします。練習室に一台あると、片手で安定したチューニングが出来るので重宝します。信頼度が高く使いやすいモデルで、ニチオンの音叉をお使いの方にもオススメです。==商品概要==1895年(明治28年)よりメトロノーム等の楽器アクセサリーの生産を行ってきたドイツの老舗メーカー・ウィットナー社の名品チューニング・フォーク(音叉)。多くの演奏家から信頼を得ているクラフトマンシップ溢れる逸品です。共鳴箱により大きな音量が出るため多人数のチューニングの際にも活躍します。専用ハンマーが付属しています。A=440HzBoxSize180(W)x57(H)x95(D)mm#ウィットナー#Wittner#共鳴箱#音叉アクセサリー...チューナー