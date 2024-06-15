平沢進　第九曼荼羅グッズ ラップパンツ　Мサイズ

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平沢進第九曼荼羅のラップパンツミノМサイズ１度着用して、タンスにしまっていました。履き心地はサラッといていて気持ちがいい素材。洗濯も自宅で手洗い可能です。あまりシワにならず、洗濯後もアイロンなどは不要で使いやすいです。ウエストゴム、ポケットあり。カラフルなランニングスニーカー等と相性がいいです。出品にあたり再度洗濯をしています。以下公式紹介文【MANDALA-MINO】スカートのようなシルエットに仕上げたオリジナル・ラップパンツです。男性女性共に着用頂けます。ウエスト横＆ラップ部分５か所のボタン位置でシルエットを自在に調整して下さい。全て留めるとタイトに、端で留めるとかなりラフに広がる形になります。左身頃黒×右身頃グレーのハーフカラー。丈は、概ねですが足首全体が出るイメージです。左サイドに大きなロゴ入り。ウエストゴム（ゴム替え穴がありますので、ご自身で調整可能）、ポケット付。着心地も大変楽で、洗濯も自宅で手洗いしていただけます。個性的ながら、実は上着や靴のタイプを選ばず、オールシーズンお楽しみいただける素材とデザインです。グッズ種類...その他