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XXL/ナチュラル 3Dリブニットブラ マメクロゴウチ×mame 未開封
商品番号 G20394246257
商品名

XXL/ナチュラル 3Dリブニットブラ マメクロゴウチ×mame 未開封
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023awユニクロマメクロゴウチmamekurogouchi第6弾3Dリブニットブラ【新品タグ付き未試着未開封品】●ナチュラルXXL・オンライン限定サイズ購入時のままに綺麗に保管しています発送の際は丁寧に梱包しますオンライン購入時から完全密閉されている為ビニールに僅かなシワが見えます事をご了承下さい～2023awコラボ第6弾～ラストコレクション●同時発売された3Dボリュームスリーブセーターとセットアップ可能商品●オンライン限定サイズ新品タグ付き未使用品をお探しの方が居ましたら是非●完売・希少カラーサイズお値下げ交渉はご遠慮下さい宜しくお願いいたします～同サイズ・ダークグレーも出品中です～●他商品とのおまとめご購入も大歓迎ですお気軽にお問い合わせ下さい●出品文章の一部抜粋・コピー転載はご遠慮下さいユニクロmamekurogouchi2023aw第6弾ユニクロマメクロ#マメクロゴウチ#mame#3dニット#ニットブラ#キャミソール#ワイヤレスブラマメクロゴウチ#ビスチェ3Dボリュームスリーブセーターセットアップ3Dリブニットブラ
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