マークジェイコブストートバッグ

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商品詳細
先日こちらで購入しました。私の購入した価格は、31000円です。よごれ傷などなくきれいなお品物です。使用する機会がないので、お譲りします。サイズ、横34cm、高さ25cm、マチ10～12cmショルダー付きです。
http://narcologia.ru/goods/recommended98990.html
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