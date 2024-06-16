黒 THE ROW Soft Margaux 17 Suede Bag ザロウ

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※THEROW正規取扱店にて買い付けの正規品ですのでご安心下さい。■THEROWSoftMargaux17Bagザロウマルゴースエード製ブラック■国内定価864,690円※公式オンライン価格。画像10枚目■品番：W1254L25BLACKSHG■付属品：保存袋・カード類■新品未使用品※上質な天然皮革を使用している為、革製品特有の目立たない程度の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございます。稀に輸送時に金具の当たり・擦れ等発生する場合がございます、神経質な方のご購入はお控え下さい。■商品詳細ストラクチャードトップハンドルバッグ、柔らかいカーフスキンスエード製、サイドにベルト付きガセットパネル、内側にトグル式留め具。43x30.5x25.5cm.内側にカードスロット2、ファスナー式ポケット1外側：カーフスキンスエード100%、裏地：キャンバスイタリア製スタイル：W1254L25BLSGザ・ロウザロウtherowオルセン姉妹川口春奈ジジ・ハディッドエミリー・ラタコウスキーリサ・アイケン長谷川京子滝沢カレン梨花近藤千尋中村アン井原葵佐々木希