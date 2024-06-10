ノースリーブジャケット

着丈···ミドルカラー···グリーン季節感···春、夏、秋今の時期 ノースリーブで秋口 インナーを着ても可愛いです。色合いも爽やかでとても，可愛いジャケットです。羽織にもなります。身幅は、平置きで53センチ着丈は，74センチです。



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