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ノースリーブジャケット
商品番号 D68813301051
商品名

ノースリーブジャケット
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ミドルカラー···グリーン季節感···春、夏、秋今の時期　ノースリーブで秋口　インナーを着ても可愛いです。色合いも爽やかでとても，可愛いジャケットです。羽織にもなります。身幅は、平置きで53センチ着丈は，74センチです。
http://narcologia.ru/goods/competitive989981.html
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