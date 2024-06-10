Paul Smith ポールスミス ２WAYバッグ ブランドロゴ タッセル ...

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#★★レディースバッグ一覧はこちら#★★ショルダーバッグ一覧はこちらPaulSmithポールスミス 2WAYハンドバッグショルダーバッグタッセルブランドロゴ持ち手レザーサイズ実寸サイズ（cm）持ち手104マチ16高さ18幅28状態は全体的に目立つような汚れや傷などはございません。中の汚れも目立つようなものはありません。発送前に検品しておりますが細かな汚れや傷がある場合がありますのでご理解の上ご入札ください。●発送匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。●梱包質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。●フォロー割あり当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。（基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります）その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。管理番号 230710234251145635749